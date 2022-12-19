Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika
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Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

19.12.2022 12:05
Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkent Kabil'e bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde, dün bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıktı.

Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkent Kabil'e bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde, dün bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıktı.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman, konuyla ilgili son bilgileri basınla paylaştı.

Zaman, tünelde meydana gelen kazada şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının da 37'ye yükseldiğini belirtti.

Enkaz altında mahsur kalan kişilerin olduğunu aktaran Zaman, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Dün, sabahın erken saatlerinde yakıt tankerinin devrilmesi sonucu kazanın yaşandığı Salang Tüneli henüz trafiğe açılmazken görgü tanıkları, tünel içerisinde yanan araçlar arasında kömür yüklü kamyonların olduğunu belirterek yangının sürdüğünü ifade ediyor.

Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da yakıt tankerinin tünelde patlaması sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika
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