Afganistan'da 2,5 yıldır Taliban'ın elinde tutuklu olan Amerikalı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Afganistan'da 2,5 yıldır Taliban'ın elinde tutuklu olan Amerikalı serbest bırakıldı

19.09.2022 18:02
Afganistan'da 2,5 yıldır Taliban'ın elinde tutuklu olan Amerikalı serbest bırakıldı

Afganistan'da yaklaşık 2,5 yıl önce Taliban tarafından tutuklanan Amerikalı eski asker Mark Frerichs, serbest bırakıldı.

Afganistan'da yaklaşık 2,5 yıl önce Taliban tarafından tutuklanan Amerikalı eski asker Mark Frerichs, serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Mark Frerichs'in serbest bırakılmasını sağladık, yakında evinde olacak. Mark, Ocak 2020'de Afganistan'da tutuklandı ve 31 ay tutuklu kaldı." ifadesini kullandı.

ABD'li yetkililerin bu süreçte Frerichs'in serbest bırakılması için yoğun şekilde çalıştığını belirten Biden, "Bu sabah Mark'ın kız kardeşi ile telefonda görüştüm ve ona iyi haberi verdim. Mark'ın ailesi adına ne kadar mutlu olduğumu söyledim." ifadesine yer verdi.

Biden, ABD'nin yurt dışında tutuklu bulunan tüm vatandaşlarını ülkeye döndürmek için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan Frerichs'in özgürlüğüne kavuşması karşılığında ABD de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilen Taliban destekçisi Hacı Beşar Nurzai'yi serbest bıraktı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afganistan'da 2,5 yıldır Taliban'ın elinde tutuklu olan Amerikalı serbest bırakıldı - Son Dakika
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