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Afganistan'da yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir hafta içinde 162 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'da yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir hafta içinde 162 sivil öldü

05.08.2021 15:43
Afganistan'da yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir hafta içinde 162 sivil öldü, System.String[]

Afganistan Silahlı Kuvvetleri, ülke genelinde son bir hafta içinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 162 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan Silahlı Kuvvetleri, ülke genelinde son bir hafta içinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 162 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Acmel Ömer Şinvari, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, son bir haftada Afganistan genelinde yaşanan şiddet olaylarının bilançosunu açıkladı.

Şinvari, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle son bir haftada 162 sivilin öldüğünü kaydetti.

Bu süre zarfında 22 sivilin yaralandığını ifade eden Şinvari, bu sivillerin, biri bomba yüklü araçla olmak üzere düzenlenen 70 terör saldırısında yaşamlarını yitirdiğini belirtti.

Sivil ölümlerinden Taliban'ı sorumlu tutan Şinvari, ayrıca son bir haftada güvenlik güçlerinin, ülkenin 8 vilayetinde Taliban'a karşı 179 operasyon düzenlediğini ve operasyonlar sonucu militanların ağır kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan konuyla ilgili bir henüz açıklama yapılmadı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

Afganistan, Taliban, Bomba, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir hafta içinde 162 sivil öldü - Son Dakika


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