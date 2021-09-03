Afganistan'da yeni hükümete Molla Birader'in liderlik etmesi bekleniyor - Son Dakika

Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin başına Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in geçeceği ifade ediliyor.

Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın yeni hükümeti ilan etmesi bekleniyor. Taliban kaynakları, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Birader'in yeni hükümete liderlik edeceğini belirtti. Birader, 1994 yılında Afganistan'da Taliban'ı kuran 4 isimden biri olarak biliniyor.

Taliban kaynakları ayrıca, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ve Şir Muhammed Abbas Stanekzai'nin hükümette üst düzey pozisyonlarda görev alacaklarını ifade etti. Adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi de Taliban'ın üst düzey isimlerinin yeni hükümeti duyurmak için hazırlıkların son aşamasında olduğunu söyledi. - KABİL