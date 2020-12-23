Afganistan'da yetimhanede başlayan hikayesini doktorlukla taçlandırmak istiyor - Son Dakika

Afganistan'da yetimhanede başlayan hikayesini doktorlukla taçlandırmak istiyor

23.12.2020 11:01
Afganistan'da yetimhanede başlayan hikayesini doktorlukla taçlandırmak istiyor, System.String[]

Lise eğitimini Bursa'da tamamlayıp İstanbul'da tıp fakültesi eğitimine başlayan Afganistanlı Abdulwadood Mohammadi, çocukluk hayali olan doktorluk mesleğine adım adım yaklaşıyor.

Lise eğitimini Bursa'da tamamlayıp İstanbul'da tıp fakültesi eğitimine başlayan Afganistanlı Abdulwadood Mohammadi, çocukluk hayali olan doktorluk mesleğine adım adım yaklaşıyor.

Ülkesinin kuzeyinde bulunan Tahar şehrinde doğan ve henüz 2 aylıkken yetim kalan 19 yaşındaki Mohammadi, çocukluğunda doktor olma idealiyle okuluna devam etti.

Eğitiminde ağabeyinden destek alan Mohammadi, okul birincisi oldu ve ardından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Afganistan'da kurduğu yetimhanede barınmaya başladı.

Yetimhanede kalırken Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetkilileriyle tanışan Mohammadi sınavlarda gösterdiği başarıyla, Osmangazi Belediyesince yaptırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı açılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinin ilk öğrencilerinden oldu.

Lise eğitimini başarıyla bitiren Mohammadi, bu yıl girdiği üniversite sınavından da alnının akıyla çıkarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

"Tıp fakültesini kazandığımı 2 ay sonra anneme duyurabildim"

Abdulwadood Mohammadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının vefatından sonra amcasının da hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'ye gelinceye kadar zor bir hayat yaşadığını belirten Mohammadi, "Türkiye'ye geldim, yeni bir dil öğrendim, yeni bir kültürle tanıştım. Kültürlerimiz birbirine benziyor, Özbekçe bildiğim için buraya geldiğimde sıkıntı çekmedim. Türkiye'de Bursa diye bir şehir olduğunu bilmiyordum ama buraya gelince çok mutlu oldum. Lise hayatım boyunca hep okulun dördüncüsü, beşincisi oldum, çok iyi notlar almaya çalıştım." dedi.

Mohammadi, çocukluğundan bu yana doktor olma hedefinin bulunduğunu aktardı.

Ülkesinde yaşadığı zorluklara değinen Mohammadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hikayem Afganistan'da başlıyor, amcamın kızı gözlerimin önünde vefat etti. Ekonomik durumlar kötüydü, 'Keşke onu kurtarabilseydim' demiştim o zaman. Onu kurtaramadım ama hayalime kavuşmak istiyorum. Tıp fakültesini kazandığımı duyduğumda okulun etrafında koşarak tur attım. Arkadaşlarıma, hocalarıma sarıldım. O gün benim ilçemi Taliban basmıştı, telefonlar çalışmıyordu. 2 ay sonra bu haberi anneme duyurabildim. Annem de çok mutlu. Evimde hep doktorlukla ilgili oyunlar oynuyordum. Afganistan'da doktorluk bir nevi iyi bir ekonomik yaşam anlamına da geliyor. Tıp fakültesini bitirip doktor olduktan sonra hayalim, Afganistan'da sağlık işlerine yönelmek. İnşallah bu savaşlar biter ve Afganistan'da barış olur. Doktor olduktan sonra Afganistan'da sağlık bakanı olmak istiyorum. Türkiye ve Afganistan arasındaki köprüyü daha güçlendirmek amacındayım."

"Türk milletine her zaman minnettarım"

Mohammadi, hayaline ulaşmasında Türkiye'nin çok önemli bir yer tuttuğunu anlatarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine ve kurumlarına teşekkür etti.

Afganistan'da savaşlardan dolayı çok fazla yetim olduğunu aktaran Mohammadi, "Yetimlere mesajım, Allah bir kapıyı kapatırsa başka bir kapıyı açar. Ben bir köyde doğdum, babam yok ama Allah'a inanarak çok çalıştım. Allah her zaman yanımızdadır." ifadelerini kullandı

Mohammadi, lise eğitiminde 70 ülkeden arkadaş edindiğini, okul yönetimi ve öğretmenlerinin yanı sıra MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın yakın ilgisi ve okulun akademik bilim kurulu sayesinde onlarca bilim insanı ile tanıştığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve birçok önemli ismin kendilerini ziyaret ettiğini, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın sürekli yanlarında olduğunu, çok farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Mohammadi, şöyle konuştu:

"Avrupa'dan gelen arkadaşlarım oldu, onlarla tanıştım. Buraya gelince onların dillerini, kültürlerini öğrenmiş oldum. Bu okul bana çok fazla şey kattı. İlk mezunlardan olduğum için de çok mutluyum. Okulumuzdan çok memnunum, idareciler, öğretmenler her şeyi bize dört dörtlük öğrettiler. Burası Türkiye'nin en iyi okullarından biri. Zaten seçilmiş öğrenciler geliyor bu okula. Türk milletine her zaman minnettarım."

Afganistan, İstanbul, Mudanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da yetimhanede başlayan hikayesini doktorlukla taçlandırmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Fransa'da aile içi şiddete müdahale eden 3 jandarma vurularak öldürüldü Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı
Son Dakika! Can Dündar, siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Can Dündar, siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
10:42
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak         
09:52
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü         
09:41
Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü         
09:21
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu         
07:36
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:05:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da yetimhanede başlayan hikayesini doktorlukla taçlandırmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei