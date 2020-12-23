Afganistan'da yetimhanede başlayan hikayesini doktorlukla taçlandırmak istiyor - Son Dakika

Lise eğitimini Bursa'da tamamlayıp İstanbul'da tıp fakültesi eğitimine başlayan Afganistanlı Abdulwadood Mohammadi, çocukluk hayali olan doktorluk mesleğine adım adım yaklaşıyor.

Ülkesinin kuzeyinde bulunan Tahar şehrinde doğan ve henüz 2 aylıkken yetim kalan 19 yaşındaki Mohammadi, çocukluğunda doktor olma idealiyle okuluna devam etti.

Eğitiminde ağabeyinden destek alan Mohammadi, okul birincisi oldu ve ardından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Afganistan'da kurduğu yetimhanede barınmaya başladı.

Yetimhanede kalırken Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetkilileriyle tanışan Mohammadi sınavlarda gösterdiği başarıyla, Osmangazi Belediyesince yaptırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı açılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinin ilk öğrencilerinden oldu.

Lise eğitimini başarıyla bitiren Mohammadi, bu yıl girdiği üniversite sınavından da alnının akıyla çıkarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

"Tıp fakültesini kazandığımı 2 ay sonra anneme duyurabildim"

Abdulwadood Mohammadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının vefatından sonra amcasının da hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'ye gelinceye kadar zor bir hayat yaşadığını belirten Mohammadi, "Türkiye'ye geldim, yeni bir dil öğrendim, yeni bir kültürle tanıştım. Kültürlerimiz birbirine benziyor, Özbekçe bildiğim için buraya geldiğimde sıkıntı çekmedim. Türkiye'de Bursa diye bir şehir olduğunu bilmiyordum ama buraya gelince çok mutlu oldum. Lise hayatım boyunca hep okulun dördüncüsü, beşincisi oldum, çok iyi notlar almaya çalıştım." dedi.

Mohammadi, çocukluğundan bu yana doktor olma hedefinin bulunduğunu aktardı.

Ülkesinde yaşadığı zorluklara değinen Mohammadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hikayem Afganistan'da başlıyor, amcamın kızı gözlerimin önünde vefat etti. Ekonomik durumlar kötüydü, 'Keşke onu kurtarabilseydim' demiştim o zaman. Onu kurtaramadım ama hayalime kavuşmak istiyorum. Tıp fakültesini kazandığımı duyduğumda okulun etrafında koşarak tur attım. Arkadaşlarıma, hocalarıma sarıldım. O gün benim ilçemi Taliban basmıştı, telefonlar çalışmıyordu. 2 ay sonra bu haberi anneme duyurabildim. Annem de çok mutlu. Evimde hep doktorlukla ilgili oyunlar oynuyordum. Afganistan'da doktorluk bir nevi iyi bir ekonomik yaşam anlamına da geliyor. Tıp fakültesini bitirip doktor olduktan sonra hayalim, Afganistan'da sağlık işlerine yönelmek. İnşallah bu savaşlar biter ve Afganistan'da barış olur. Doktor olduktan sonra Afganistan'da sağlık bakanı olmak istiyorum. Türkiye ve Afganistan arasındaki köprüyü daha güçlendirmek amacındayım."

"Türk milletine her zaman minnettarım"

Mohammadi, hayaline ulaşmasında Türkiye'nin çok önemli bir yer tuttuğunu anlatarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine ve kurumlarına teşekkür etti.

Afganistan'da savaşlardan dolayı çok fazla yetim olduğunu aktaran Mohammadi, "Yetimlere mesajım, Allah bir kapıyı kapatırsa başka bir kapıyı açar. Ben bir köyde doğdum, babam yok ama Allah'a inanarak çok çalıştım. Allah her zaman yanımızdadır." ifadelerini kullandı

Mohammadi, lise eğitiminde 70 ülkeden arkadaş edindiğini, okul yönetimi ve öğretmenlerinin yanı sıra MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın yakın ilgisi ve okulun akademik bilim kurulu sayesinde onlarca bilim insanı ile tanıştığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve birçok önemli ismin kendilerini ziyaret ettiğini, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın sürekli yanlarında olduğunu, çok farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Mohammadi, şöyle konuştu:

"Avrupa'dan gelen arkadaşlarım oldu, onlarla tanıştım. Buraya gelince onların dillerini, kültürlerini öğrenmiş oldum. Bu okul bana çok fazla şey kattı. İlk mezunlardan olduğum için de çok mutluyum. Okulumuzdan çok memnunum, idareciler, öğretmenler her şeyi bize dört dörtlük öğrettiler. Burası Türkiye'nin en iyi okullarından biri. Zaten seçilmiş öğrenciler geliyor bu okula. Türk milletine her zaman minnettarım."