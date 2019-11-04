Son Dakika Haberleri: Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 8 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 8 ölü, 6 yaralı

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 8 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 8 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baglan'ın Dand Şehab bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını belirtti.

Beşarat, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini söyledi.

Taliban'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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