Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 8 ölü, 6 yaralı

Taliban'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baglan'ın Dand Şehab bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını belirtti.

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