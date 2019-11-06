Son Dakika Haberleri: Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 1 ölü, 12 yaralı
Son Dakika Güncel Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 1 ölü, 12 yaralı

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 1 ölü, 12 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 1 ölü, 12 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kapisa'nın Ala Say şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Patlamada 10'u sivil 12 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralananların 6'sının kadın olduğu kaydedildi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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