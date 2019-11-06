Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 1 ölü, 12 yaralı
6 saat önce
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:12 Kaynak: AA
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kapisa'nın Ala Say şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Patlamada 10'u sivil 12 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralananların 6'sının kadın olduğu kaydedildi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
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