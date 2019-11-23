Son Dakika Haberleri: Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü
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Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü

6 saat önce

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü, System.String[]

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayik Şuriş, yaptığı açıklamada, Alasay pazarında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada, 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuriş, 3'ü güvenlik görevlisi 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Şuriş, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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