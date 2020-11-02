Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen mayın infilak etti: 7 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen mayın infilak etti: 7 ölü, 1 yaralı
02.11.2020 10:44
Afganistan'ın Helmand vilayetinde yol kenarında yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 7 sivil hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.
Afganistan'ın Helmand vilayetinde yol kenarında yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 7 sivil hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.
Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmand vilayetinin 3. bölgesinde daha önce yol kenarına yerleştirilen mayın sabah saatlerinde infilak etti. Valilik Sözcüsü Ömer Zwak yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayda maalesef 7 sivil şehit oldu ve bir çocuk yaralandı" ifadelerini kullandı.
Helmand'ın 4. bölgesi geçtiğimiz ay kısa bir süre boyunca Taliban kontrolüne geçmiş, Taliban ABD hava desteği ile bölgeden çıkartılmıştı. - KABİL
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