Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen mayın infilak etti: 7 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Afganistan'ın Helmand vilayetinde yol kenarında yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 7 sivil hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmand vilayetinin 3. bölgesinde daha önce yol kenarına yerleştirilen mayın sabah saatlerinde infilak etti. Valilik Sözcüsü Ömer Zwak yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayda maalesef 7 sivil şehit oldu ve bir çocuk yaralandı" ifadelerini kullandı.

Helmand'ın 4. bölgesi geçtiğimiz ay kısa bir süre boyunca Taliban kontrolüne geçmiş, Taliban ABD hava desteği ile bölgeden çıkartılmıştı. - KABİL