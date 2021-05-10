Afganistan'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 11 ölü - Son Dakika

Afganistan'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 11 ölü

Afganistan'da bir yolcu otobüsüne yapılan bombalı saldırıda 11 sivil öldü, 25 kişi de yaralandı.

Afganistan'da bir yolcu otobüsüne yapılan bombalı saldırıda 11 sivil öldü, 25 kişi de yaralandı. Afganistan'ın Zabul vilayetinin Shahr-e- Safa bölgesinde yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola döşenen bomba patladı. Olayda 11 sivil hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda yaralananlar Kandahar'da bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. Patlama meydana geldiği sırada otobüste 43 kişinin bulunduğu öğrenilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. -İHA-

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