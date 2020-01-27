Afganistan'da yolcu uçağı düştü
6 saat önce
Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine bir yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:18 Kaynak: DHA
Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine bir yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.
Afgan haber ajansı Pajhwok Afghan Haberleri ise Ariana Afghan Airlines CEO'su Mirwais Mirzakwal'in düşen uçağın kendilerine ait olmadığını söylediğini aktardı.
Uçağın Taliban militanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye düştüğü kurtarma ve müdahale ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Son Dakika Köydeki tek değirmen 3 asırdır dönüyor İran'da yolcu uçağı pistten çıkarak kara yoluna girdi Son dakika: Afganistan'a ait bir yolcu uçağı, Taliban kontrolündeki bölgede düştü Taliban'ın düşürdüğü iddia edilen ABD askeri uçağından ilk görüntüler geldi!