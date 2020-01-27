Afganistan'da yolcu uçağı düştü - Son Dakika
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Afganistan'da yolcu uçağı düştü

6 saat önce

Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine bir yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

Afganistan'da yolcu uçağı düştü, System.String[]

Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine bir yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

Afgan haber ajansı Pajhwok Afghan Haberleri ise Ariana Afghan Airlines CEO'su Mirwais Mirzakwal'in düşen uçağın kendilerine ait olmadığını söylediğini aktardı.

Uçağın Taliban militanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye düştüğü kurtarma ve müdahale ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:18 Kaynak: DHA
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