Afganistan'da Yüksek Barış Şurasından ABD-Taliban barış anlaşmasına destek - Son Dakika
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Afganistan'da Yüksek Barış Şurasından ABD-Taliban barış anlaşmasına destek

6 saat önce

Afganistan Yüksek Barış Şurası Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Hakim Mücahit, ABD-Taliban barış anlaşmasını desteklediklerini belirterek, taraflar arasında uzun zamandır devam eden barış görüşmelerinde sona yaklaşıldığını söyledi.

Afganistan'da Yüksek Barış Şurasından ABD-Taliban barış anlaşmasına destek, System.String[]

Afganistan Yüksek Barış Şurası Yönetim Kurulu Üyesi Abdul Hakim Mücahit, ABD-Taliban barış anlaşmasını desteklediklerini belirterek, taraflar arasında uzun zamandır devam eden barış görüşmelerinde sona yaklaşıldığını söyledi.

Mücahit, basına yaptığı açıklamada, ABD-Taliban arasında barış görüşmelerinin tamamlanmasıyla Afgan diyaloğunun başlamasını beklediklerine dikkati çekerek, Yüksek Barış Şurası olarak ABD-Taliban barış anlaşmasını desteklediklerini ifade etti.

Mücahit, "ABD-Taliban arasında uzun zamandır devam eden barış görüşmelerinde sona yaklaşıldı, anlaşmanın yakın zamanda imzalanması bekleniyor." dedi.

Hükümet görüşmelerden memnun

Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Latif Mahmudi de ABD-Taliban arasındaki barış görüşmelerinden memnun olduklarını vurguladı.

Şiddetin önemli ölçüde sürekli azaltılmasının bir nevi ateşkes anlamına geldiğinin altını çizen Mahmudi, barış anlaşmasıyla Afgan diyaloğunun başlamasını umduklarını söyledi.

İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda barış görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeleri görüşmüştü.

Trump görüşmeleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.


Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.


Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın, elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.


Barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.


Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen sonuca ulaşılamamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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