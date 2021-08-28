Afganistan'da yüzlerce çalışan maaşlarının ödenmemesini protesto etti - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok sayıda Afgan, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle bir bankanın önünde gösteri düzenledi.

Bankanın önünde toplanan yüzlerce Afgan kamu çalışanı, maaşlarının ödenmemesine tepki gösterdi.

Maaşlarını 3 ila 6 aydır alamadıklarını söyleyen göstericiler, bankaların 3 gün önce yeniden açılmasına rağmen para çekme sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Kabil'de bankamatiklerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu kaydedildi.

Ekonomik krizin baş gösterdiği ülkede, Birleşmiş Milletler (BM) 14 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunmuştu.

Şiddetli kuraklığın ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sosyal ve ekonomik etkilerin, savaş yorgunu ülkeyi "felakete" sürüklediği kaydedilmişti.