Video: Afganlar ABD'nin Ülkelerinin Varlıklarıyla İlgili Kararını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Afganlar ABD'nin Ülkelerinin Varlıklarıyla İlgili Kararını Protesto Etti

20.09.2022 10:52
Video: Afganlar ABD'nin Ülkelerinin Varlıklarıyla İlgili Kararını Protesto Etti

Afganistan'da yüzlerce kişi, Cumartesi günü başkent Kabil'deki eski Afganistan İnsan Hakları Komisyonu ofisi önünde toplanarak ABD'nin Afganistan'ın ulusal rezervlerinin bir kısmını İsviçre'deki bir fona devretmesine dair son açıklamasını protesto ederek varlıklarının tamamen serbest...

Afganistan'da yüzlerce kişi, Cumartesi günü başkent Kabil'deki eski Afganistan İnsan Hakları Komisyonu ofisi önünde toplanarak ABD'nin Afganistan'ın ulusal rezervlerinin bir kısmını İsviçre'deki bir fona devretmesine dair son açıklamasını protesto ederek varlıklarının tamamen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ellerinde dövizler ve pankartlar bulunan protestocular, Afganistan'da süren insani ve ekonomik krizden ABD'yi sorumlu tutan ABD karşıtı sloganlar attı.

Protestocular Afganistan Merkez Bankası rezervlerinin derhal ve tam olarak serbest bırakılması talebinde bulundu.

LALA AGHA, Protesto organizatörü:

"Bugün İnsan Hakları Komisyonu binasının önünde protesto düzenliyoruz. ABD, Afganistan'ın parasını derhal serbest bırakmalı."

RAFEUALLAH, Protestocu:

"ABD derhal paramızı iade etmeli."

Protestocular gösterinin sonunda ABD'nin başını çektiği güçleri savaş suçlarıyla ve masum Afgan erkek, kadın ve çocukları acımasızca öldürmekle suçlayan bir bildiri yayınladı.

Bildiride, protestocular ayrıca 9 milyardan fazla ABD dolarının derhal ve tamamen serbest bırakılmasını ve savaş suçu işleyen askerlerin yargılanmasını istedi.

ABD'nin başını çektiği güçlerin bu Asya ülkesinden çekilmesi sonrasında, Afganistan'ın 9 milyar ABD dolarından fazla olan varlığı, ABD tarafından savaşın tahrip ettiği ülkenin yeni yöneticilerine uygulanan yaptırımların bir parçası olarak donduruldu.

ABD hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, dondurduğu 3,5 milyar ABD doları tutarındaki Afganistan Merkez Bankası rezervinin İsviçre'de yeni kurulan bir "Afgan Fonu"na aktarılacağını duyurmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Afganlar ABD'nin Ülkelerinin Varlıklarıyla İlgili Kararını Protesto Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:25:24. #1.11#
SON DAKİKA: Video: Afganlar ABD'nin Ülkelerinin Varlıklarıyla İlgili Kararını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement