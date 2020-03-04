Anlaşma sonrası ABD, Taliban'a ilk hava saldırısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Anlaşma sonrası ABD, Taliban'a ilk hava saldırısını gerçekleştirdi - Son Dakika Dünya

Anlaşma sonrası ABD, Taliban'a ilk hava saldırısını gerçekleştirdi

6 saat önce

Afganistan'da bulunan Taliban Militanları ile ABD arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının ardından, ABD güçleri ilk kez Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenledi.

ABD-Taliban barış anlaşmasının 29 Şubat'ta imzalanmasının ardından ABD güçleri ilk kez Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenledi. Afganistan'daki ABD birlikleri sözcüsü Col Sonny Leggett, yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerince Taliban'a yönelik gerçekleştirilen bu hava saldırısının savunma niteliği taşıdığını söyledi.

"TALİBAN'IN SÖZÜNÜ TUTMASINI İSTİYORUZ"

Taliban'ın Militanlarının son 24 saatte Afgan güvenlik güçlerine yönelik 43 saldırı düzenlediğini ifade eden Leggett, ülkedeki yabancı güçlerin gerekirse müttefiki olan hükümet güçlerini savunacağını belirtti. "Taliban liderleri, saldırılarını azaltmak için uluslararası topluma söz verdi. Taliban'ın sözünü tutmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Leggett, ABD'nin barış konusunda kararlı olduğuna ancak gerektiğinde müttefiki Afgan güçlerini savunmaktaki sorumluluğuna dikkat çekti.

TALİBAN SALDIRILARINA DEVAM ETTİ

Taliban militanları Kunduz vilayetinde askeri karakola düzenlediği saldırıda 16 askeri öldürmüştü. Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor. Afgan hükümeti Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.

UZUN ZAMANDIR BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILIYORDU

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin barış görüşmeleri için tekrar harekete geçmesiyle Aralık 2018'te temaslar başlamıştı. ABD-Taliban arasında 11 kez görüşmenin ardından uzlaşma sağlanan anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası ABD, Taliban'a ilk hava saldırısını gerçekleştirdi
Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar, tekrar düşüşe geçti! İşte son durum
Koronavirüs nedeniyle petrol fiyatı 31 ayın en düşük seviyesinde Erdoğan'dan ABD'nin "Mühimmat desteği verelim" teklifine tek cümlelik yorum: Sayın Trump'a ilettim ABD Libya'da tarafını seçti: Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:50:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anlaşma sonrası ABD, Taliban'a ilk hava saldırısını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]