Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki Askeri Üsse Düzenlenen Saldırı

Afganistan'daki Askeri Üsse Düzenlenen Saldırı

1 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bulunan Şorab askeri üssüne dün düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Afganistan'daki Askeri Üsse Düzenlenen Saldırı, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bulunan Şorab askeri üssüne dün düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şorab askeri üssüne dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi sayısının 23'e çıktığını aktarıldı.

Saldırıda 16 güvenlik görevlisinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren 20 militandan 8'inin intihar saldırısında bulunduğu vurgulandı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise askerin üssün içerisindeki çatışmanın hala devam ettiği, saldırıda aralarında Amerikalı askerlerin de bulunduğu 200 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Helmand'in Vaşir ilçesinde yer alan Şorab askeri üssünde 215. Mayvand Kolordu Komutanlığıyla ABD askeri kampı bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Helmand, Afganistan, Güncel
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