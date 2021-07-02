Üye Girişi
Afganistan'daki Bagram hava üssünden son ABD ve NATO askerleri de ayrıldı - Son Dakika
BBC

Afganistan'daki Bagram hava üssünden son ABD ve NATO askerleri de ayrıldı

02.07.2021 11:46
Afganistan'daki Bagram hava üssünden son ABD ve NATO askerleri de ayrıldı, System.String[]

Bagram hava üssü Taliban ve El Kaide ile 20 yıl devam eden savaşın odağındaydı.

Son ABD ve NATO güçleri de Afganistan'da Taliban ve El Kaide'ye karşı yirmi yıl süren savaşın odağındaki Bagram hava üssünden 1 Temmuz itibariyle çekildi.

Bu aynı zamanda Afganistan'daki yabancı güçlerin tamamen çekilişinin başlangıcı olabilir.

ABD Başkanı Joe Biden ülkedeki tüm Amerikan askerlerinin 11 Eylül tarihi itibariyle çekilmiş olacağını söylemişti.

Fakat ABD ve NATO birliklerinin Bagram üssünden çekilirken, Taliban güçleri ülkenin bir çok yerinde ilerleyişlerini sürdürüyor.

Afganistan'dan tam çekilme için belirlenen 11 Eylül tarihi, 2001 yılında El Kaide tarafından ABD'ye yöneltilen ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne sebep olan saldırıların yıl dönümü.

Bu saldırılar ABD'nin Afganistan'ı işgal kararı almasıyla sonuçlanan süreci başlatmıştı.

Yakın zamana kadar Afganistan'da hala 2 bin 500 ila 3 bin 500 civarında Amerikan askeri olduğu tahmin ediliyor.

Bunların yakın zamanda diğer ülkelerden gelen 7 bin civarındaki müttefik askerle birlikte ülkeyi terk etmesi planlanıyor.

Kabil'deki havaalanının güvenliği konusu ve Türkiye

ABD ve müttefikleri açısından Afganistan'ın güvenliği konusundaki görüşmeler devam ederken sürdürülmesi gereken işlerden biri başkent Kabil'deki uluslar arası havaalanının korunması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay Brüksel'deki NATO zirvesinde görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'nin bu işi yapmaya talip olduğunu söylemişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan daha sonra, Erdoğan ve Biden'ın, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanmasında öncü rol üstlenmesi konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Geçen hafta bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby "Türkiye bu görüşmede, havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul etti. Ancak bu konuda hala üzerinde çalışılması gereken detaylar var. Yapılması gereken daha çok iş var" diye konuştu.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Taliban onlarca farklı cephede ilerlemesini sürdürüyor ve yabancı güçlerin çekilişinden sonra ülkede iç savaşın yeniden alevlenebileceği kaygıları var.

Bugün konuşan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi konusunda henüz karar alınmadığını açıkladı.

Bakan Akar, "Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Daha önce Taliban'ın da Türkiye'nin Afganistan'da kalmasına karşı çıktığı bildirilmişti.

Bagram havaalanı ne kadar önemli?

Başkent Kabil'in 40 kilometre kadar kuzeyindeki bir köyden adını alan Bagram havaalanı 1980'li yıllarda Afganistan'ı işgal altında tutan Sovyet ordusu tarafından inşa edilmişti.

ABD ve müttefikleri 2001 yılında ele geçirdikleri hava alanını 10 bin asker barındırma kapasitesine sahip dev bir hava üssüne dönüştürdüler.

Havaalanında iki pist var ve sonradan yapılan 3,6 kilometre uzunluğunda. Buraya büyük askeri kargo ve bombardıman uçakları iniş yapabiliyor.

Havaalanında patlamalara karşı koruyucu duvarlarla çevrili 110 adet uçak park yeri var.

Associated Press'in haberine göre tesiste travma bölümü, üç ameliyathanesi ve diş kliniği de olan 50 yataklı bir hastane de bulunuyor.

Buradaki hangarlar ve binalardan biri de çatışmanın en şiddetli olduğu yıllarda ABD güçlerinin insanları gözaltında tuttuğu cezaevi. Küba'daki kötü şöhretli Amerikan askeri cezaevine atıfla burası Afganistan'ın Guantanamo'su olarak tanımlanıyordu.

Bagram, ABD Senatosu tarafından, ülkenin dış istihbarat örgütü CIA'nin dünyanın farklı yerlerinde El Kaide zanlılarını işkence yöntemlerine de başvurarak sorguladığı gizli gözetim merkezleri hakkındaki raporunda adı geçen yerlerden biriydi.

Afganistan'daki Bagram hava üssünden son ABD ve NATO askerleri de ayrıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, El Kaide, Taliban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan'daki Bagram hava üssünden son ABD ve NATO askerleri de ayrıldı - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak 11:35 Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü! THY, o iddiaları yalanladı 11:25 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü! THY, o iddiaları yalanladı Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı 11:02 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı 09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? 09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?

Son Dakika Haberleri
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
10:50 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
10:46 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
09:11
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 12:08:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'daki Bagram hava üssünden son ABD ve NATO askerleri de ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement