Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki bombalı saldırı
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Afganistan'daki bombalı saldırı

49 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afgan mevkidaşı Tümgeneral Muhammed Mesud Andarabi ile telefonda görüşerek, Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen 63 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

Afganistan'daki bombalı saldırı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afgan mevkidaşı Tümgeneral Muhammed Mesud Andarabi ile telefonda görüşerek, Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen 63 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Andarabi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Soylu, mevkidaşına dün Kabil'deki bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
Görüşmede, başta terörizmle mücadele olmak üzere iki dost ve kardeş ülke arasındaki iş birliğinin her alanda en güçlü şekilde sürdürüleceği dile getirildi.
Süleyman Soylu, Afganistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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