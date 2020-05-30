Afganistan'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika

Afganistan'da bugün başkent Kabil'de yapılan bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'in 4. Bölgesi'nde yol kenarına tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu 2 kişi ölmüş, 5 kişi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin TV kanalı Khorshid'un muhabiri ve kanalın şoförü olduğu belirlenmişti. Olayın ardından yetkililer, saldırıyı henüz üslenen olmadığını açıklamıştı. Terör örgütü DEAŞ, yaptığı yazılı açıklama ile bombalı saldırıyı üstlenirken, bugün Hükümet yanlısı Khurshid TV kanalının çalışanlarına yapılan saldırının DEAŞ üyeleri tarafından düzenlendiği ifade edildi. - KABİL