Afganistan'daki camilerde bayram namazına patlamalar nedeniyle katılım azaldı - Son Dakika
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Afganistan'daki camilerde bayram namazına patlamalar nedeniyle katılım azaldı

01.05.2022 09:51

Afganistan'da son dönemde artış gösteren ve özellikle camileri hedef alan bombalı saldırılar nedeniyle insanların bayram namazına ilgisinin azaldığı gözlemlendi.

Afganistan'da son dönemde artış gösteren ve özellikle camileri hedef alan bombalı saldırılar nedeniyle insanların bayram namazına ilgisinin azaldığı gözlemlendi. Taliban yönetimi dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bugünün bayramın ilk günü olacağını açıkladı. Kabil'in merkezinde bulunan ve yaklaşık 5-6 bin kişilik kapasiteye ulaşan Alaaddin Camii'nde katılımın az olması nedeniyle namaz alt katta kılındı. Taliban ise, yine bir patlama meydana gelmemesi için cami önlerinde ve girişlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ülkedeki her camide güvenlik önlemleri artırılırken, merkezi ve büyük camilerde ise Taliban oluşturduğu geniş ekiplerini konuşlandırdı. Alaaddin Camii'ne açılan caddelerden geçen her araç Taliban mensuplarınca güvenlik kontrolünden geçti. Namaz kılmak için camiye gelenler ise, üstleri aranarak içeriye alındı.

Afganistan'daki camilerde bayram namazına patlamalar nedeniyle katılım azaldı
Afganistan'daki camilerde bayram namazına patlamalar nedeniyle katılım azaldı
Afganistan'daki camilerde bayram namazına patlamalar nedeniyle katılım azaldı
Afganistan'daki camilerde bayram namazına patlamalar nedeniyle katılım azaldı

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Afganistan, Taliban, Bayram, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'daki camilerde bayram namazına patlamalar nedeniyle katılım azaldı - Son Dakika


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