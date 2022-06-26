İnsani yardım paketleri taşıyan uçakların piste inişi
Yardım paketleri
Depremde yaralananlar
Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlarla röportaj
Sağlık görevlilerin yaralılarla ilgilenmesi
Havalimanına gelen İnsani yardım paketlerinin indirilmesi Afganistan'ın Host kentindeki Host Uluslararası Havalimanı, depremzedeler için geçici olarak tıp merkezine dönüştürüldü. Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı. Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlar, geçici süreliğine kurulan merkezde misafir ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Afganistan'daki deprem - Host Uluslararası Havalimanı geçici tıp merkezine dönüştürüldü - Son Dakika