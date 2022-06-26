Afganistan'daki deprem - Host Uluslararası Havalimanı geçici tıp merkezine dönüştürüldü - Son Dakika
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Afganistan'daki deprem - Host Uluslararası Havalimanı geçici tıp merkezine dönüştürüldü

26.06.2022 10:28

İnsani yardım paketleri taşıyan uçakların piste inişi Yardım paketleri Depremde yaralananlar Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlarla röportaj Sağlık görevlilerin yaralılarla ilgilenmesi Havalimanına gelen İnsani yardım paketlerinin indirilmesi Afganistan'ın Host kentindeki Host...

İnsani yardım paketleri taşıyan uçakların piste inişi

Yardım paketleri

Depremde yaralananlar

Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlarla röportaj

Sağlık görevlilerin yaralılarla ilgilenmesi

Havalimanına gelen İnsani yardım paketlerinin indirilmesi Afganistan'ın Host kentindeki Host Uluslararası Havalimanı, depremzedeler için geçici olarak tıp merkezine dönüştürüldü. Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı. Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlar, geçici süreliğine kurulan merkezde misafir ediliyor.

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Kaynak: AA

Afganistan, evsiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'daki deprem - Host Uluslararası Havalimanı geçici tıp merkezine dönüştürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afganistan'daki deprem - Host Uluslararası Havalimanı geçici tıp merkezine dönüştürüldü - Son Dakika
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