PAKTİKA, 23 Haziran (Xinhua) -- Afganistan 'ın Paktika vilayeti yetkilisi, ülkenin doğusunu Çarşamba günü erken saatlerde vuran depremde ölenlerin sayısının bini geçtiğini, 1.500'den fazla kişinin de yaralandığını belirtirken, ölü ve yaralı sayısının daha da artabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Afganistan'daki Depremde Ölü ve Yaralı Sayısının Artmasından Korkuluyor - Son Dakika

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