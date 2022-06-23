Afganistan'daki Depremde Ölü ve Yaralı Sayısının Artmasından Korkuluyor - Son Dakika
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Afganistan'daki Depremde Ölü ve Yaralı Sayısının Artmasından Korkuluyor

23.06.2022 19:44
Afganistan'daki Depremde Ölü ve Yaralı Sayısının Artmasından Korkuluyor

PAKTİKA, 23 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Paktika vilayeti yetkilisi, ülkenin doğusunu Çarşamba günü erken saatlerde vuran depremde ölenlerin sayısının bini geçtiğini, 1.500'den fazla kişinin de yaralandığını belirtirken, ölü ve yaralı sayısının daha da artabileceği konusunda uyardı.

PAKTİKA, 23 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Paktika vilayeti yetkilisi, ülkenin doğusunu Çarşamba günü erken saatlerde vuran depremde ölenlerin sayısının bini geçtiğini, 1.500'den fazla kişinin de yaralandığını belirtirken, ölü ve yaralı sayısının daha da artabileceği konusunda uyardı.

Afganistan'daki Depremde Ölü ve Yaralı Sayısının Artmasından Korkuluyor

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen depremde hasar gören bir ev görülüyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'daki Depremde Ölü ve Yaralı Sayısının Artmasından Korkuluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'daki Depremde Ölü ve Yaralı Sayısının Artmasından Korkuluyor - Son Dakika
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