Afganistan'daki depremde yaşamını yitirenlerin defin işlemleri sürüyor (2)

Afganistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri devam ediyor.
Deprem nedeniyle en fazla insanın öldüğü ve hasarın oluştuğu Paktika vilayetinin Giyan ilçesinde her köyde onlarca mezar açıldı.
Enkaz altından çıkarılan cesetler, önce cenaze töreni için Giyan Merkez Camii'ne getiriliyor.
Cami avlusuna getirilen cenazelerin yüzleri halkın vedalaşması için açılıyor. Yakınlarının gözyaşı döktüğü törende namazın kılınmasının ardından cenazeler, defin için köylere dağıtılıyor.
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