Deprem nedeniyle en fazla insanın öldüğü ve hasarın oluştuğu Paktika vilayetinin Giyan ilçesinde her köyde onlarca mezar açıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan'daki depremde yaşamını yitirenlerin defin işlemleri sürüyor (2) - Son Dakika

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