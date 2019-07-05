Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki FETÖ'ye ait 5 okul daha TMV'ye devredildi
Son Dakika Güncel Haber

Afganistan'daki FETÖ'ye ait 5 okul daha TMV'ye devredildi

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar vilayetinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 5 okulu daha Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar vilayetinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 5 okulu daha Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi.
TMV Afganistan Ülke Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Afganistan ile Türkiye Eğitim Bakanlıklarınca imzalanan anlaşmaya istinaden "Afgan-Türk Kabil Ariana Erkek Lisesi", "Kabil Kız Lisesi", "Kabil Darul-Ulum Lisesi", "Kabil Uluslararası Bereket Lisesi" ve "Kandahar İlkokulu"nun yönetiminin TMV'ye devredildiği bildirildi.
Açıklamada, bugün FETÖ'den alınan söz konusu 5 okulla birlikte, ülkedeki toplam 13 okulun TMV'ye devredildiği belirtildi.
Böylelikle, iki ülke arasında 26 Şubat 2018'te imzalanan ve Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası tarafından tescil edilen Uluslararası Anlaşmaya göre, ülkedeki 13 FETÖ iltisaklı okulun TMV'ye devri tamamlandı.
Öte yandan TMV'nin Afganistan'daki eğitim faaliyetlerine devam ettiği, bu kapsamda Kandahar'da bir kız lisesi açıldığı kaydedildi.
Afganistan'daki FETÖ'ye ait 5 okul daha TMV'ye devredildi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:00 Kaynak: AA
Afganistan, Kabil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar 8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki FETÖ'ye ait 5 okul daha TMV'ye devredildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]