Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki Fetö'ye Ait Bir Okul Tmv'ye Devredildi

Afganistan'daki Fetö'ye Ait Bir Okul Tmv'ye Devredildi

1 saat önce

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait erkek lisesinin yönetimi Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildi.

Afganistan'daki Fetö'ye Ait Bir Okul Tmv'ye Devredildi, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait erkek lisesinin yönetimi Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildi.

Afganistan Eğitim Bakanlığı Müşaviri Necibullah Kamuran, okulun devir teslim töreninde, Afganistan ile Türkiye eğitim bakanlıkları arasında yapılan anlaşma gereği ve Bakanlar Kurulunun onayı sonucu Afganistan'daki FETÖ okullarının 7'sini TMV'ye devrettiklerini ve geri kalan okulları da devredeceklerini söyledi.

Anlaşmanın iki ülkenin yararına olduğunu ifade eden Kamuran, devralınan okulların kalitesinin artırıldığını ve yeni alınacakların da artırılacağını belirtti.

Konuşmanın ardından okulların yeni personeli dualar eşliğinde görevine başladı.

Bu kapsamda, Afganistan'ın Herat, Mezar-ı Şerif, Nangarhar ve Cüzcan vilayetlerindeki 7 okulun devri tamamlandı. İlerleyen günlerde Kabil ve Kandahar'da bulunan 5 okulun daha TMV'ye devredilmesi planlanıyor.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:17 Kaynak: AA

Türkiye, Afganistan, Güncel
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