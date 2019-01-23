Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki İki Fetö Mensubu İsveç'e İltica Etti

Afganistan'daki İki Fetö Mensubu İsveç'e İltica Etti

36 dakika önce

Afganistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu iki Türk'ün İsveç'e iltica ettiği kaydedildi.

Afganistan'daki İki Fetö Mensubu İsveç'e İltica Etti, System.String[]
Afganistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu iki Türk'ün İsveç'e iltica ettiği kaydedildi.

Afganistan'da yayın yapan Ariananew televizyonunun haberine göre, yaklaşık 13 aydır ev hapsinde tutulan FETÖ üyesi Yılmaz Ayten ve Sami Yavuz, İsveç'e iltica etti.

Bu konuda Afgan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Afganistan istihbaratı, yaklaşık 13 ay önce söz konusu terör örgütü üyelerini ev izlemesine almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:54 Kaynak: AA

İsveç, Afganistan, Güncel
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