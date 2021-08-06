Üye Girişi
Taliban ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirdi - Son Dakika

Taliban ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirdi

06.08.2021 17:33

Afganistan'daki ilerleyişini sürdüren Taliban, Nimroz vilayetinin başkenti Zaranc'ta kontrolü sağlayarak ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirmiş oldu.

Afganistan'daki ilerleyişini sürdüren Taliban, Nimroz vilayetinin başkenti Zaranc'ta kontrolü sağlayarak ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirmiş oldu.

Afganistan'daki ilerleyişini sürdüren Taliban, ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirdi. Ülkenin güneybatısındaki Nimroz vilayetinin başkenti Zaranc kentinin Taliban'ın eline geçtiği bildirildi. Nimroz'da bir polis sözcüsü, hükümetin, vilayetin yönetim merkezi Zaranc'a yeterli takviye sağlamadığını öne sürdü. Yerel kaynaklar ise Taliban'ın bölgede valilik ofisi, polis merkezi ve İran sınırına yakın bir kampı ele geçirdiğini söyledi.

Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırında yer alan İslam Kale'yi, 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmiş, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde de baskısını artırmıştı.

İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı

İran devlet televizyonu, Afganistan'ın İran sınırında bulunan Zerenc şehri ve çevresinde Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Sistan-Belucistan eyaletinde yer alan Milak sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu. Sistan-Belucistan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Mereşi yaptığı açıklamada, Zerenc şehrinin Taliban tarafından ele geçirildiğini belirtmişti. Milak sınır kapısının artan çatışmalar nedeniyle kapatıldığını ifade eden Mereşi, sınır bölgelerinde Afgan mülteci yoğunluğunun oluştuğunu söylemişti.

Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi Başkanına suikast

Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi (GMIC) Başkanı Dawa khan Menapal, başkent Kabil'de Taliban militanları tarafından gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanekzai yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki vahşi teröristler bir korkakça eylem daha gerçekleştirerek düşman propagandasına direnen Dawa Khan Menapal'ı cuma namazı sırasında öldürdü" ifadelerini kullanmıştı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid ise Taliban militanlarının Dawa Khan Menapal'ı öldürdüğünü doğrulamış, Menapal'ın "yaptıklarının cezasını çektiğini" belirtmişti.

ABD çekiliyor, Taliban saldırılarını arttırıyor

Afganistan'daki güvenlik durumu, ABD birliklerinin ülkeden geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban'ın hakimiyet alanını genişletmesiyle giderek kötüleşti. Şu anda hiçbir vilayet merkezinin kontrolünü ele geçiremeyen Taliban militanları, bazı vilayetlerin merkezlerine saldırılarını arttırdı. Geçtiğimiz 3 Ağustos'ta Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin başkent Kabil'deki konutunun önünde bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Bakan Mohammadi'nin hedef alındığı saldırıda 8 sivil hayatını kaybederken, 4 Ağustos'ta Taliban saldırıyı üstlenmişti. Taliban, üst düzey hükümet yetkililerine karşı daha fazla saldırı planladıklarını belirtmişti. - KABİL

Taliban ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirdi
Taliban ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirdi
Taliban ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirdi
Taliban ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirdi

Afganistan, Taliban, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taliban ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı 18:08 Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı 17:54 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı 20 santimetrelik çekirgenin etçil olduğunu mangaldan kalan eti yiyince anladılar 17:25 20 santimetrelik çekirgenin etçil olduğunu mangaldan kalan eti yiyince anladılar
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti 16:49 Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize 16:46 Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize
Erdoğan'ın 16:40 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu 16:17 O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu

Son Dakika Haberleri
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
Son Dakika: Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Burak Kapacak artık sarı-lacivertli formayı giyecek Son Dakika: Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Burak Kapacak artık sarı-lacivertli formayı giyecek         
18:45
Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı         
17:56
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı         
16:47
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı         
16:42
Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar         
16:23
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
16:12
Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu         
15:38
Konya'da 7 kişiyi vurarak öldüren saldırgan: Tabancayı korkutmak için getirmiştim Konya'da 7 kişiyi vurarak öldüren saldırgan: Tabancayı korkutmak için getirmiştim         
14:28
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 19:08:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement