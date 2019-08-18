Afganistan'daki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan 'da bir otelde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Saldırıda, 63 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralanmıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Shahr-e Dubai Oteli'nde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Saldırıda, 63 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, saldırının intihar bombacısı Abu Asim Al-Pakistani tarafından düzenlendiğini açıkladı.