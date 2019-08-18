Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
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Afganistan'daki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

53 dakika önce

Afganistan'da bir otelde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi.

Afganistan'daki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi, System.String[]
Afganistan'da bir otelde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Saldırıda, 63 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralanmıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Shahr-e Dubai Oteli'nde yapılan düğün sırasında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Saldırıda, 63 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, saldırının intihar bombacısı Abu Asim Al-Pakistani tarafından düzenlendiğini açıkladı.


Afganistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:54 Kaynak: DHA
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