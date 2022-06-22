Afganistan'daki meydana gelen depremde yaralananlar tedavi altına alındı - Son Dakika
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Afganistan'daki meydana gelen depremde yaralananlar tedavi altına alındı

22.06.2022 22:29

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi.

Afganistan Devlet Haber Ajansı, şiddetli depremde en az 1000 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirmişti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

YORUMLAR
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Anadolu Ajansı, Afganistan'ı vuran deprem bölgesini görüntüledi Anadolu Ajansı, Afganistan'ı vuran deprem bölgesini görüntüledi BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür
Kaynak: AA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'daki meydana gelen depremde yaralananlar tedavi altına alındı - Son Dakika

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