Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki patlamalarda 46 kişi hayatını kaybetti
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Afganistan'daki patlamalarda 46 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Ahmedzai'nin Çarikar şehrindeki seçim kampanyası sırasında ve Başkent Kabil'de meydana gelen ve Taliban'ın üstlendiği patlamalarda toplamda 46 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.

Afganistan'daki patlamalarda 46 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Ahmedzai'nin Çarikar şehrindeki seçim kampanyası sırasında ve Başkent Kabil'de meydana gelen ve Taliban'ın üstlendiği patlamalarda toplamda 46 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.

Afganistan haber ajansı Khaama'da yer alan habere göre, başkent Kabil'de Savunma Bakanlığı Personel Dairesi'ne yakın bir yerde gerçekleştirilen saldırıda 22 kişinin hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Öte yandan, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai'nin, Parvan bölgesinde yer alan Çarikar şehrinde seçim mitingi sırasında meydana gelen patlamada, 24 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

SALDIRILARI TALİBAN ÜSTLENMİŞTİ

Taliban sözcüsü Zabiullah Mujahid, başkent Kabil'de Savunma Bakanlığı Personel Dairesi'ne yakın bir yerde 'canlı bomba' tarafından gerçekleştirilen saldırının ve Ahmedzai'nin Çarikar şehrindeki seçim mitingi sırasındaki patlamanın sorumluluklarını üstlendiklerini duyurmuştu.

Afganistan, Kabil, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:24 Kaynak: DHA
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