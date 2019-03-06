Afganistan'daki Saldırıda Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.



Afganistan'ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada, 5 saldırgan tarafından MQ isimli bir şirketin çalışanlarına yönelik düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırgan arasında çatışma yaşandı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - CELALABAD

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