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Afganistan'daki saldırıları Taliban üstlendi

1 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde ve Kabil'de düzenlenen intihar saldırılarını Taliban üstlendi.

Afganistan'daki saldırıları Taliban üstlendi, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde ve Kabil'de düzenlenen intihar saldırılarını Taliban üstlendi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendi. Parwan Vali Sözcüsü Waheeda Shahkaar yaptığı açıklamada, saldırının motosikletli canlı bomba tarafından gerçekleştirdiğini belirtti. Parwan vilayet hastanesi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırıda en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de de Ahmed Şah Mesud kavşağında ve ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldiği belirtildi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taliban her iki saldırıyı da üstlendiğini duyurdu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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