Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki saldırıyı Taliban üstlendi
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Afganistan'daki saldırıyı Taliban üstlendi

58 dakika önce

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetindeki Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırıyı Taliban üstelendi.

Afganistan'daki saldırıyı Taliban üstlendi, System.String[]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetindeki Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen saldırıyı Taliban üstelendi. Saldırıda 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenledi. Olayda 2 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

30 Haziran'da Taliban yine bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. - KABİL
Afganistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:51 Kaynak: İHA
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