Afganistan'da savaşta gözünü kaybeden öğrenci, görme engelliler için cihaz tasarladı

Afganistan'daki savaşta gözünü kaybeden lise öğrencisi, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak cihaz geliştirdi.

Afganistan'da Maarif Vakfı bünyesindeki bir lisede öğrenim gören Said Mohaddes Sadeqi ile arkadaşları Ahmet Nadeem Rahgosha ve Mohammad Eman Soufizada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katıldı.

Ülkesindeki savaşta gözünü kaybeden Sadeqi, hayatını kolaylaştırmak için girdiği arayışta arkadaşlarıyla görme engelliler için gözlük, bileklik ve ayakkabı tasarladı.

Geliştirilen gözlük, yürürken önüne bir engel geldiğinde kulaklık vasıtasıyla kullanıcıya sinyal gönderiyor. Bileklik ve ayakkabılarda ise kamera yardımıyla herhangi bir engel veya tehlike anında titreşimlerle uyarı veriliyor.

Proje, TEKNOFEST KARADENİZ'de "En iyi sunum" ödülüne layık görüldü.

Sadeqi, AA muhabirine, savaşta sağ gözünü kaybedince bir proje yapmak için yola çıktığını söyledi.

Takım arkadaşlarıyla bir yıldır bu proje üzerinde çalıştıklarını belirten Sadeqi, "Projemizin adı 'Üçüncü göz'. Gözlük, akıllı ayakkabı ve bileklik, engel gelirse görme engellimize haber veriyor. Afganistan'daki birkaç yarışmaya katıldık ama böyle büyük bir yarışmayı hiç düşünmedik. Şimdi çok mutluyuz." dedi.

Projeyi geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Sadeqi, TEKNOFEST KARADENİZ'de farklı fikirler öğrenerek görme engelliler yararına daha çok çalışacaklarını dile getirdi.

Maarif Vakfı Sosyal Kültürel Faaliyetler Yöneticisi Fatih Pehlivan ise TEKNOFEST KARADENİZ'e 129 projeyle katıldıklarını, bunlardan 4'ünün finale kaldığını dile getirerek, "Afganistan'dan katılan öğrenciler bölgelerindeki ailelerinin değişik ihtiyaçlarını karşılamak adına proje geliştirdi. Takımımız görme engelliler için titreşimli ayakkabı, titreşimli bileklik ve gözlük tasarladı. Bu sistem belki ileride girişimcilik ödülü de alabilir." diye konuştu.