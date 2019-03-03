Afganistan'daki Sel Felaketi
41 dakika önce
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde dün yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Afganistan
'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde dün yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler
İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, vilayet genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 2 bin evin tahrip olduğu bildirildi.
Kandahar'ın Argandab ilçesinde sel nedeniyle yaklaşık 500 ailenin kurtarılmayı beklediği ifade edilen açıklamada, selzedelere acil yardım yapılması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, Kandahar genelinde sel nedeniyle ölenlerin sayısının 20'ye çıktığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:27 Kaynak: AA
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