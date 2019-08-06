Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki Taliban operasyonunda 92 militan öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Afganistan'daki Taliban operasyonunda 92 militan öldürüldü

2 saat önce

Afganistan'da son 24 saatte NATO güçlerinin de destek verdiği operasyonlarda 92 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'daki Taliban operasyonunda 92 militan öldürüldü, System.String[]
Afganistan'da son 24 saatte NATO güçlerinin de destek verdiği operasyonlarda 92 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, NATO'nun desteklediği Afgan güvenlik güçlerinin Lagman, Gazni, Paktiya, Zabul, Kandahar, Ferah, Helmend, Belh Faryab gibi vilayetlerde Taliban'a karşı operasyonlar düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte NATO güçleri ile ortak düzenlenen hava destekli operasyonlarda 92 militanın öldürüldüğü, 56'sının yaralandığı kaydedildi.
Operasyonlarda 10 militanın da gözaltına alındığı ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.
Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce eski eşini sonra kendini vurdu
Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı Katil zanlısı sapık çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:35:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki Taliban operasyonunda 92 militan öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]