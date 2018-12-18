Afganistan'daki Tmv Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde Mezuniyet Heyacanı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde hizmet veren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde 5. dönem mezuniyet töreni yapıldı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde hizmet veren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde 5. dönem mezuniyet töreni yapıldı.



Okulun konferans salonunda düzenlenlen, 35 kız öğrencinin mezun olduğu törene Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TMV Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Türkben, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, TMV Mezunlar Dairesi sorumlusu Ali Arıkmert, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, TMV Şibirgan Erkek Lisesi Müdürü Abdulkadir Yıldız, Akça Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.



Törenin açılışında konuşan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay, TMV'nin amacının, ilmini, irfanını insanlığın barış ve huzur için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olmak olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan'da eğitimin gelişmesi için başta TMV olmak üzere Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Diyanet Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük destek sağladığını dile getiren Alpay, "Kızlarımızın öğrenimlerini en üst düzeylere kadar devam ettirmeye hevesli ve istekli olduklarını memnunlukla görüyoruz. Türkiye bu konuda, iyi yetişmiş gençlere Türk üniversitelerinde öğrenim görme imkanlarını genişletmektedir." diye konuştu.



Başkonsolos Alpay, şunları kaydetti:



"Tüm öğrencilerimizin Afganistan'ın en başarılı öğrencileri arasında yer alması, mezunların üniversite eğitimine devam ederek istedikleri meslek kollarında çalışmaları, önemli görevler üstlenmeleri hepimizin arzusudur. Çocuklarımızın ailelerini bu sevinçli günlerinde kutluyorum, kızlarımızın öğrenim hayatlarına devam etmeleri için desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum."



Akça Kaymakamı Subhani de Türkiye ile Afganistan arasında çok eskilere dayanan dostluk bağının bulunduğunu söyledi.



Türkiye'nin Afganistan'da hayata geçirdiği projelerin unutulmaz eserler olduğunu anlatan Subhani, yapılan yardımları "unutulmaz" şeklinde nitelendirdi.



TMV Yönetim Kurulu üyesi Türkben de TMV öğrencilerinin vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetişeceğini kaydetti.



TMV'nin Afganistan'daki eğitim sisteminin modernleşmesi konusunda verdiği taahhütleri yerine getireceğini dile getiren Türkben, "Amacımız Afgan gençlerine kaliteli ve nitelikli eğitim hizmeti sunmak." dedi.



Öğrencilerin şiir okuduğu ve şarkılar seslendirdiği törende, 35 kız öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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