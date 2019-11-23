Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan-Türk Okulları Kabil Uluslararası Kız Lisesinde "Bilim ve Kültür Şenliği" düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenliğe, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Direktörü Şakir Voyvot, Kabil Eğitim Müdürü Ahmad Zamir Guvara, veliler ve öğrenciler katıldı.

Afgan-Türk Okulları Kabil Uluslararası Kız Lisesi Müdürü Duygu Elif Yalçın, şenliğin açılışındaki konuşmasında, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması ve yaptığı projeleri sergilemeleri amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şenlikte, Türk ve Afgan yöresel lezzetleriyle biyoloji, kimya ve fizik dalında öğrencilerin yaptığı projelerin sergilendiğini ifade eden Yalçın, amaçlarının TEKNOFEST gibi uluslararası yarışmalara öğrenci yetiştirmek ve onları teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, şenlik alanında açılan stantları gezdi.