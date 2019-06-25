Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki TMV öğrencileri Türkiye gezisinden döndü
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Afganistan'daki TMV öğrencileri Türkiye gezisinden döndü

2 saat önce

Türkiye'de bilimsel gezi programına katılan Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi öğrencileri ülkelerine döndü.

Afganistan'daki TMV öğrencileri Türkiye gezisinden döndü, System.String[]
Türkiye'de bilimsel gezi programına katılan Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi öğrencileri ülkelerine döndü.
Geziye katılan 40 öğrenciyi Kabil Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Ülke Direktörlüğü yetkilileri karşıladı.
TMV Afganistan Ülke Direktör Yardımcısı Muhammed Musab Biçer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 gün Konya, 5 gün de İstanbul olmak üzere toplam 10 gün süren gezi programına Afgan -Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi'nden 40 öğrencinin katıldığını söyledi.
İki ülke arasında kültürel kaynaşmayı amaçlayan gezinin yararlı olduğunu ifade eden Biçer, Afganistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma neticesinde TMV'nin Afgan kardeşlerine hizmet etme imkanı doğduğunun altını çizdi.
Biçer, aynı gezi programı kapsamında eylül ve ekim aylarında da Kabil'deki Afgan Türk okulları başta olmak üzere farklı vilayetlerdeki okullardan 200 öğrenciyi bilimsel ve kültürel aktivitelere katılmak üzere Türkiye'ye götüreceklerini vurguladı.
Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Bektaş İlham da gezi programı kapsamında Konya ve İstanbul'da bulunan tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı bulduklarını kaydetti.
Gezi sırasında Türkiye'deki liseleri de görme imkanı elde ettiklerini dile getiren İlham, kendi okullarıyla Türkiye'deki okullar arasında hiçbir fark görmediklerini belirtti.
İlham, kendilerine bu imkanları sunan TMV'ye teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:03 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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