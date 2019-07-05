Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Afganistan'daki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı

9 dakika önce

Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.

Afganistan'daki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı, System.String[]
Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:47 
Afganistan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin genç merkezi kura ile yerleştirilecek Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, hastaneye kaldırıldı YİK üyeliğinden 18 bin TL aldığı konuşulan Arınç, maaşıyla ne yapacağını açıkladı Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Babacan'ı severim ancak AK Parti'ye zarar verecek girişimi doğru bulmuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 10:57:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'daki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]