Afganistan'daki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı
9 dakika önce
Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:47
'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.
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