Üye Girişi
Afganistan'daki Türk askeri bayrama görev başında girdi - Son Dakika

Afganistan'daki Türk askeri bayrama görev başında girdi

20.07.2021 09:21

Afganistan başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Havaalanı'nda görev yapan Türk askeri, Kurban Bayramı'nı görev başında karşıladı.

Afganistan başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Havaalanı'nda görev yapan Türk askeri, Kurban Bayramı'nı görev başında karşıladı.

Afganistan'da görev yapan yabancı askerler yaklaşık 20 yıl sonra ülkeden ayrılırken Türk askeri Afganistan'daki görevini sürdürüyor. Başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'nda bulunan Türk askeri, Kurban Bayramı'nı görevi başında karşıladı. Sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik, Hamid Karzai Havaalanında askeri personelle bayramlaştı. Afgan askerlerine askeri destek veren Türk askerleri, ailelerinden ve yakınlarından uzakta huzuru tesis etmeye çalışıyor. Bayramı sevdiklerinden uzakta geçirmenin burukluğunu, sınır ötesinde görev yapmanın ise gururunu yaşarken İHA ekibi Türk askerinin bayram kutlamasına tanıklık etti.

-İHA-

Afganistan'daki Türk askeri bayrama görev başında girdi
Afganistan'daki Türk askeri bayrama görev başında girdi
Afganistan'daki Türk askeri bayrama görev başında girdi
Afganistan'daki Türk askeri bayrama görev başında girdi

Kurban Bayramı, Afganistan, Kabil, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganistan'daki Türk askeri bayrama görev başında girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Bizim derdimiz birlikteliği sağlamak 10:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Bizim derdimiz birlikteliği sağlamak Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu 10:19 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz 09:41 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz
Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı 00:30 Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu 22:35 Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı 22:10 Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı 18:20 Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı

Son Dakika Haberleri
10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz
10:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Bizim derdimiz birlikteliği sağlamak
10:25 Kurban firarda! Sahibinin elinden kaçan dana markete daldı, danayı görenler neye uğradığını şaşırdı
10:18 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu
09:57 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara
09:51 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
09:40 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz         
10:37
Kurban firarda! Sahibinin elinden kaçan dana markete daldı, danayı görenler neye uğradığını şaşırdı Kurban firarda! Sahibinin elinden kaçan dana markete daldı, danayı görenler neye uğradığını şaşırdı         
10:26
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi Sosyetik güzel Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi         
09:01
2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı         
22:56
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti         
18:10
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Bu kez söz, zorlu bir yolculuğa çıkan Afgan göçmenlerde Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Bu kez söz, zorlu bir yolculuğa çıkan Afgan göçmenlerde         
16:36
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti         
15:58
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 10:41:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'daki Türk askeri bayrama görev başında girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement