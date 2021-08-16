Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi - Son Dakika

Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan alan "TC-JJM" kuyruk tescilli " Boeing 777-300 ER" tipi uçağı saat 11.45'te Kabil'den İstanbul'a hareket etti.

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı. Bu kapsamda THY'nin yolcu uçağı Kabil'e gitti.

Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de bulunan Türk vatandaşlarını getiren uçağı İstanbul 'a geldi.

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