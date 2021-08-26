Afganistan'daki uluslararası kuruluşların çalışanları ve aileleri Gürcistan üzerinden tahliye edilecek - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, uluslararası toplumun Afganistan'daki tahliye operasyonuna ülkesinin katıldığını belirterek, bu ülkeden çıkarılan uluslararası kuruluşların yetkilileri ve ailelerin geçici olarak Gürcistan'da kalacaklarını açıkladı.

Garibaşvili'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Gürcistan, Afganistan'dan acil insani tahliyeleri gerçekleştirmek için uluslararası toplumun çalışmalarına katıldı." ifadeleri yer aldı.

Garibaşvili mesajında, Afganistan'dan tahliye edilen Asya Kalkınma Bankası (ADB), Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü (IRI) ile Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) çalışanların ve onların ailelerinin geçici olarak Gürcistan'da barınacağını belirtti.