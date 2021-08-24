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Afganistan'daki yatılı kız okulu, Taliban'dan kaçmak için Ruanda'ya taşındı - Son Dakika

Afganistan'daki yatılı kız okulu, Taliban'dan kaçmak için Ruanda'ya taşındı

24.08.2021 20:13
Afganistan'daki yatılı kız okulu, Taliban'dan kaçmak için Ruanda'ya taşındı, System.String[]

Afganistan'ın tek yatılı kız okulunun, Taliban'dan kaçmak için geçici olarak Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya taşındığı bildirildi.

Afganistan'ın tek yatılı kız okulunun, Taliban'dan kaçmak için geçici olarak Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya taşındığı bildirildi.

Afganistan Liderlik Okulu (SOLA) Kurucu ortağı Shabana Basij-Rasikh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'daki olaylar nedeniyle yatılı okulun geçici olarak Ruanda'ya taşındığını duyurdu.

Basij-Rasikh, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 250'ye yakın öğrenci, öğretim üyesi, personel ve ailelerinin Ruanda'ya gidişinin geçen hafta tamamlandığını ve tüm öğrenci topluluğu için yurt dışında bir sömestr başlatmayı planladıklarını belirtti.

Ruanda'ya taşınmanın kalıcı olmadığını kaydeden Basij-Rasikh, "Zemindeki koşullar izin verdiğinde, Afganistan'a geri dönmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Ruanda Eğitim Bakanlığı da Basij-Rasikh'in paylaşımı üzerine "Eğitim Bakanlığı, çalışma programınız için SOLA topluluğunu Ruanda'da ağırlamayı dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Afganistan, Taliban, Afrika, Ruanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'daki yatılı kız okulu, Taliban'dan kaçmak için Ruanda'ya taşındı - Son Dakika


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