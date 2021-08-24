Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 58 bin 700 kişi tahliye edildi - Son Dakika

- Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 58 bin 700 kişi tahliye edildi

WASHINGTON - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'tan bu yana 58 bin 700 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini belirtti.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndan tahliyeler devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Taylor yaptığı açıklamada, son 24 saatte Afganistan'dan yaklaşık 21 bin 600 kişinin tahliye edildiğini belirterek, devam eden tahliyelere yönelik çabaları "ekip çalışması ve odaklanmanın muazzam bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Son 24 saatteki tahliye edilen kişi sayısının tahliye operasyonlarının başlamasından bu yana en iyi sayı olduğunu ifade eden Taylor, 14 Ağustos'tan bu yana 58 bin 700 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini ve Temmuz'dan bu yana ise 63 bin 900 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Taylor, tahliye edilenlerin arasından ABD vatandaşları, NATO ve diğer ortak personelin, Afgan Özel Göçmen Vizesi başvuru sahipleri ve savunmasız Afganlar olduğunu aktardı.

Kabil Havalimanı'ndaki tahliyelerde son 24 saatte yaklaşık her 45 dakika bir uçağın havalimanından ayrıldığını belirten Taylor, ABD askeri personeli ve ortakların havaalanı güvenliği ve uçuş operasyonu da dahil olmak üzere bu önemli görevi yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Taylor, Kabil Havalimanı'nda tahliye için bekleyen yaklaşık 5 bin kişinin olduğunu belirterek, tahliye için bekleyenlerin işlemden geçtiğini ve uçmaya hazır olduğunu aktardı.

ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme tarihinden değişiklik yok

Sözcü Kirby ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesindeki son tarih olan 31 Ağustos tarihinde herhangi bir değişiklik olmadığını doğrulayarak, ABD'nin ülkeden ayrılmak isteyen tüm ABD'lileri ülkeden çıkarmaya kararlı olduğunu ve bunu ay sonuna kadar yapılabileceğine inandığını ifade etti.

Afganistan tahliyeler sırasında 3 bebek doğdu

Dün ABD Ulaştırma Komutanlığı Komutanı General Steve Lyons düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki tahliye operasyonları sırasında en az üç bebeğin doğduğunu belirtmişti. Kirby, Afganistan'dan ayrılan ABD'ye ait C-17 tipi askeri nakliye uçağında dün doğan bir bebeğe ek olarak, Almanya'daki ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'ne indikten kısa bir süre sonra iki bebeğin daha doğduğunu açıkladı.

Kirby, "Annelerin, babaların ve bebeklerin hepsinin iyi ve sağlıklı olduğu ve orada her şeyin iyi göründüğü söylendi" ifadelerini kullanarak, ABD hava üssünde doğan bebeklerin ABD vatandaşı olarak kabul edilip edilmediğini bilmediğini aktardı.

ABD, geri çekilme sırasında gerekirse silahları ve askeri teçhizatı imha edecek

Kirby, ABD ordusunun geri çekilme sırasında gerekirse silahları ve askeri teçhizatı imha edeceğini belirtti. Kirby ayrıca, tahliye operasyonlarına yardım eden yaklaşık 600 Afgan güvenlik gücü olduğunu ve ülkeden ayrılmak isterlerse ABD güçleri tarafından söz konusu güvenlik güçlerinin de tahliye edileceğini açıkladı.