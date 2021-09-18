Afganistan'dan 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi - Son Dakika

Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Havalimanı'ndan tahliye edilen 170 kişiyi taşıyan bir uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya indiği bildirildi.

Katar medyasında yer alan haberlere göre, Kabil Havalimanı'ndan Katar Havayolları'na ait bir uçak ile tahliye edilen Afganistan, ABD ve Avrupa vatandaşı yaklaşık 170 kişinin bulunduğu üçüncü uçak Doha'ya iniş yaptı.

ABD'nin, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'dan daha fazla ABD ve Afgan vatandaşlarının tahliye operasyonlarındaki çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etti.

9-10 Eylül'de Amerikalı ve Avrupalı ??yolcuları taşıyan iki uçak ülkelerine hareket etmeden önce Kabil'den Doha'ya gelmişti.

Katar, Taliban'la güvenli geçiş anlaşmasının ardından tahliyelere devam ediyor.