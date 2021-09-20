Afganistan'dan 230 kişi Katar Havayolları'na ait uçakla tahliye ediliyor - Son Dakika

Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Havalimanı'ndan tahliye edilen 230 kişiyi taşıyan bir uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar Havayolları'na ait dördüncü yolcu uçağı, bir süre önce Kabil Havalimanı'ndan 230'dan fazla yolcu alarak yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Hatır, uçakta Afganistan, ABD, Almanya, Belçika, İrlanda, Kanada, Fransa, İtalya, İngiltere, Finlandiya ve Hollanda vatandaşlarını taşıdığını belirtirken, kısa bir süre içinde Katar'ın başkenti Doha'ya ulaşacaklarını duyurdu.

9-10 Eylül'de Amerikalı ve Avrupalı ??yolcuları taşıyan iki uçak ülkelerine hareket etmeden önce Kabil'den Doha'ya gelmişti.

Afganistan, ABD ve Avrupa vatandaşı yaklaşık 170 kişinin bulunduğu üçüncü uçak ise 18 Eylül'de Doha'ya iniş yapmıştı.

Katar, Taliban'la güvenli geçiş anlaşmasının ardından tahliyelere devam ediyor.