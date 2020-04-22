Afganistan'dan gelen 29 Türk vatandaşı Yozgat'ta karantinaya alındı - Son Dakika

Afganistan'dan gelen 29 Türk vatandaşı Yozgat'ta karantinaya alındı

YOZGAT - Afganistan'dan Yozgat' gelen 29 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yurt dışında, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, öğle saatlerinde Afganistan'da işçi olarak çalışan 29 kişi uçakla Ankara'ya geldi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle Yozgat'a getirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 29 kişi, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.14 günlük karantina kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Türk vatandaşlardan Bekir Toygacı yaptığı açıklamada "Yolculuk iyi geçti çok şükür, memleketimize geldik. Afganistan'da çalışıyorduk. Şirket kendi müracaatını yapmıştı bizi gönderdi. Devletimiz uçakla bizi buraya getirdi. Orucumuzu burada tutacağız, bayramımızı yapacağız. 14 gün buradayız. Vatanda olmak güzel bir duygu" dedi.

Ufuk Murat ise "Afganistan'dan geldik. Herhangi bir sıkıntı yoktu uçak yolculuğu iyi geçti. Uzun süredir dışarıdaydım buraya gelmek iyi geldi. 14 boyunca burada karantinada kalacağız. Bir sıkıntı olmadan inşallah evimize döneriz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.