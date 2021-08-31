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Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti - Son Dakika
BBC

Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti

31.08.2021 15:43

ABD güçlerince 2011'de Pakistan'da öldürülen, El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'e en yakın olan isimlerden birinin Afganistan'a döndüğünü gösteren bir video paylaşıldı. Henüz güvenlik birimlerince doğrulanmayan videodaki kişinin, Usame bin Ladin'in güvenlikten sorumlu yardımcısı Doktor Amin al Hak olduğu söyleniyor.

Afganistan'ın Taliban yönetimi altına girmesi, bölgede birçok dengeyi değiştirdi. Son olarak ABD tarafından 2011 yılında Pakistan'da öldürüldüğü öne sürülen ve El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in en yakınındaki isimlerden biri olan Doktor Amin al Hak'ın Afganistan'a döndüğünü belirtilen bir video paylaşıldı.

BİR ARACIN İÇERİSİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Güvenlik birimlerince doğrulanmasa da Al Hak'ı bir aracın ön yolcu koltuğunda gösteren videonun, Pazartesi günü Nangarhar'da çekildiği belirtiliyor. Videoda al Hak'ın kendisini karşılayan kalabalığı selamladığı da görülüyor. Görüntüyü paylaşan Afgan gazeteci Bilal Sarwary, Amin al Hak'ın 80'li yıllarda bin Ladin ile yakınlaştığını söyledi.

11 EYLÜL SONRASI KAÇMIŞTI

El Kaide yönetim kadrosunda olan Amin al Hak 20 yıl önce, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afganistan'ı işgal etmesinin hemen ardından Tora Bora'dan kaçmıştı. Bin Ladin'in o dönem saklandığı bölge olan Tora Bora, işgalin ardından bombalanmıştı. Aralık 2001'de Kabil'in düşmesi sonrası El Kaide, Tora Bora ve Pakistan'ın Veziristan bölgesine çekilmişti. Al Hak'ın ise 2011'de ABD güçleri tarafından öldürüldüğü açıklanmıştı.

Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti

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Son Dakika Dünya Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti - Son Dakika Dünya

BBC

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ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti - Son Dakika
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