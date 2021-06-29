Afganistan'dan Hindistan'a "uzlaşmak isteyen Taliban liderleriyle yakınlaşma" çağrısı - Son Dakika

Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Farid Mamundzay, "Hindistan'ın Afgan toplumuna yeniden entegrasyon sürecine inanan, ana akım siyasi yaşamın bir parçası haline gelecek uzlaşılabilir Taliban unsurlarına güçlü mesaj vermesini istiyoruz." dedi.

Mamundzay, Hint medyasından "The Print" haber sitesine verdiği röportajda, Afgan barış süreci, Taliban ile devam eden çatışmalar ve Afganistan-Hindistan ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABD birliklerinin ülkeden ayrılmasının ardından Kabil'in Taliban'ın eline düşmeyeceğini belirten Mamundzay, Taliban içerisinde bir grubun Afganistan'ı askeri olarak ele geçirebileceklerine inandıklarını söyledi.

Mamundzay, Afgan güçlerinin Taliban'ı geri püskürttüğünü ve kaybedilen vilayetleri geri aldığını vurgulayarak "Hindistan'ın Taliban'a bölgesel teröristlerle bağlarını kesme, şiddeti sona erdirme, son 20 yılda elde edilen kazanımları koruma ve anayasal demokratik çerçeveye inanma konusunda verdiği mesajları memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Taliban liderleri arasında barışçıl geçiş sürecine inananların olduğunun ve Hindistan'ın bu kişilerle yakınlaşması gerektiğinin altını çizen Mamundzay, "Hindistan'ın Afgan toplumuna yeniden entegrasyon sürecine inanan, ana akım siyasi yaşamın bir parçası haline gelecek uzlaşılabilir Taliban unsurlarına güçlü mesaj vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cihat" için meşrulaştırma kalmayacak

Mamundzay, Taliban için akan kanı durdurmanın ve Afganlarla barış ve uyum içerisinde yaşamanın zamanının geldiğine işaret ederek "Uluslararası güçlerin ayrılmasının ardından Afganistan'da NATO veya askeri hapishaneler olmayacak, 'cihat' için veya Afganlara, Afgan ulusal ordusuna, güvenlik güçlerine karşı kutsal savaş için meşrulaştırma olmayacak." dedi.

Katarlı yetkililerin Hindistan'ın Doha'da Taliban ile görüştüğüne dair açıklamalarına ilişkin Mamundzay, bunu doğrulayamadıklarını ancak Hindistan'ın daima Afganların sahipliğinde ve liderliğinde bir barış sürecini desteklediğini söyledi.

Mamundzay, tüm uluslararası birliklerin Afganistan toprağından çıkmalarının ardından Kabil yönetiminin Yeni Delhi ile askeri iş birliğini artırma yolları arayacağını vurguladı.

"Afganistan, Hindistan'dan ülkede konuşlanması için askeri birlik istemedi"

Mamundzay, Hindistan'ın Afganistan'a hediye ettiği askeri helikopter için memnuniyetini dile getirerek Yeni Delhi'nin bu tür girişimlerinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan'ın Hindistan'dan ülkede konuşlanması için askeri birlik istemediğinin altını çizen Mamundzay, Kabil'in Yeni Delhi'den sadece lojistik, finansal ve teknik destek talep ettiğini kaydetti.